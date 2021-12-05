Жители Купчино попали на "дискотеку" в парке Героев-Пожарных: там поочередно мерцали фонари

Аварийная бригада отправилась устранять дефект.

В воскресенье вечером, 5 декабря, в парке Героев-Пожарных началось "световое шоу". Несколько фонарей сломались, в связи с чем уличное освещение работало с перебоями. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе Ленсвета заявили, что в Купчино уже выехала бригада специалистов, которые устранят дефект в ближайшее время. Причину неполадок пока не установили.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Кржижановского прорвало трубу.

Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург