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Жители Купчино попали на "дискотеку" в парке Героев-Пожарных: там поочередно мерцали фонари

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Аварийная бригада отправилась устранять дефект.

В воскресенье вечером, 5 декабря, в парке  Героев-Пожарных началось "световое шоу". Несколько фонарей сломались, в связи с чем уличное освещение работало с перебоями. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В пресс-службе Ленсвета заявили, что в Купчино уже выехала бригада специалистов, которые устранят дефект в ближайшее время. Причину неполадок пока не установили. 

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Кржижановского прорвало трубу.

Видео: ВКонтакте, ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: купчино, ленсвет, мерцание фонарей, парк героев-пожарных, световое шоу
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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