В Петербурге 75% фитнес-клубов не получили скидку на аренду в период пандемии

На период введения QR-кодов скидку на аренду помещения и вовсе никто не дает.

В Петербурге 75% фитнес-клубов не договорились с владельцами помещений о скидках по аренде на период закрытия. Об этом пишет РБК со ссылкой на Ассоциацию операторов фитнес-индустрии (АОФИ).

По словам представителя АОФИ в Петербурге Натальи Борулько, многие предприниматели не смогли договориться с торговыми центрами. Лишь 25% арендодателей предоставили фитнес-клубам скидку. Есть и те владельцы помещений, которые дали отсрочку по платежу, но не скидку. На период введения QR-кодов скидку на аренду помещения и вовсе никто не дает. При том, что выручка из-за спада посещаемости упала на 30-40%.

Напомним, с 15 ноября в Петербурге ужесточились коронавирусные ограничения. Петербуржцев не пускали в спортзалы и фитнес-клубы без QR-кода о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. В первый же день работы по новой системе индустрия столкнулась с претензиями недовольных клиентов. В Ассоциации операторов фитнес-индустрии рассказали о массовых жалобах, поступающих от горожан.

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