В Экспофоруме начались соревнования финалистов Чемпионата "Профессионалы"

Одними из самых зрелищных и сложных стали конкурсы между будущими строителями.

В Экспофоруме начались соревнования финалистов Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" . Одними из самых зрелищных и сложных стали конкурсы между будущими строителями. Так в разделе "Малярные и декоративные работы" участникам предстояло не только подготовить место под покраску: поклеить обои, нанести штукатурку, выполнить покрытие кистью, валиком и краскопультом, но и продемонстрировать свои дизайнерские навыки, разработав и смоделировав эскиз отделки с помощью нейросетей. Об этом рассказал портал "Строительный Петербург".

В состязаниях по облицовке плиткой участникам предстояло вначале рассчитать объем работ и расход материалов, затем подготовить поверхность, нарезать газосиликатные блоки и выполнить облицовку в разных плоскостях.

Успешное выступление на Чемпионате – залог будущей карьеры. Ведь за соревнованиями молодых специалистов следят не только члены жюри и эксперты-наставники, но и представители строительных компаний.

Помимо соревновательной программы на полях Экспофорума пройдут десятки встреч, пленарных дискуссий и круглых столов, на которых ведущие эксперты, педагоги и лидеры рынка обсудят условия для профессионального роста молодых специалистов.

Фото и видео: портал "Строительный Петербург"