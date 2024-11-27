На "СКА Арене" открылся финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"

В комплексе "СКА Арена" 26 ноября состоялось открытие Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". На мероприятии собрались финалисты и их наставники, школьники и студенты, представители иностранных делегаций и экспертного сообщества, топ-менеджеры крупных российских корпораций, рассказал корреспондент портала "Строительный Петербург".
В начале церемонии была зачитана поздравительная телеграмма к участникам от Президента РФ Владимира Путина.Также с видеообращением выступил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
Ежегодно местом проведения Финала Чемпионата "Профессионалы" становится Санкт-Петербург.
В этом году было увеличено число компетенций, в их числе строительные направления:
– Геопространственные технологии
– Малярные и декоративные работы
– Облицовка плиткой
– Сантехника и отопление
– Технологии информационного моделирования BIM
– Холодильная техника и системы кондиционирования
– Электромонтаж
Финал Чемпионата "Профессионалы" продлится до 30 ноября. Победители и призеры получат уникальный шанс пройти стажировки с последующим трудоустройством на ведущих российских предприятиях.
Видео: портал "Строительный Петербург"
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