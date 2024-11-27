На "СКА Арене" открылся финал Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы"

Финал Чемпионата "Профессионалы" продлится до 30 ноября.

В комплексе "СКА Арена" 26 ноября состоялось открытие Финала Чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы". На мероприятии собрались финалисты и их наставники, школьники и студенты, представители иностранных делегаций и экспертного сообщества, топ-менеджеры крупных российских корпораций, рассказал корреспондент портала "Строительный Петербург".

В начале церемонии была зачитана поздравительная телеграмма к участникам от Президента РФ Владимира Путина.Также с видеообращением выступил Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Ежегодно местом проведения Финала Чемпионата "Профессионалы" становится Санкт-Петербург.

В этом году было увеличено число компетенций, в их числе строительные направления:

– Геопространственные технологии

– Малярные и декоративные работы

– Облицовка плиткой

– Сантехника и отопление

– Технологии информационного моделирования BIM

– Холодильная техника и системы кондиционирования

– Электромонтаж

Финал Чемпионата "Профессионалы" продлится до 30 ноября. Победители и призеры получат уникальный шанс пройти стажировки с последующим трудоустройством на ведущих российских предприятиях.

Видео: портал "Строительный Петербург"