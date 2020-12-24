Татьяна Пилецкая рассказала о съемках в фильме Ренаты Литвиновой "Северный ветер"

По словам актрисы, однажды ей позвонили и сообщили, что Рената Литвинова хочет с ней встретиться для работы в картине.

В новой картине Ренаты Литвиновой "Северный ветер" снялась народная артистка России Татьяна Пилецкая. Накануне пресс-показа драмы актриса в интервью телеканалу "Санкт-Петербург" рассказала, как проходил процесс создания кино и о знакомстве с автором ленты.

По словам актрисы, однажды ей позвонили и сообщили, что Рената Литвинова хочет с ней встретиться для работы в картине.

Эта встреча произвела на меня очень хорошее впечатление. Это очень умная женщина. Это режиссер, которая понимает, что она хочет. Татьяна Пилецкая, народная артистка России

После той встречи Татьяну Пилецкую утвердили на роль Вечной Алисы. Актриса рассказала, что съемки проходили в напряженное для нее время, так как с площадки всегда приходилось уезжать на репетиции в театр "Балтийский дом".

Также народная артистка сказала, что к премьере фильма написала четверостишие:

Ветер севера, солнышко юга, и поляна роскошных цветов. Руку чувствовать верного друга, и тогда ты на подвиг готов! Татьяна Пилецкая, народная артистка России

Ранее Земфира выпустила клип к фильму Ренаты Литвиновой "Северный ветер".

Фото: стоп-кадр трейлера "Северный ветер"