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Петербуржец зарегистрировал в своей квартире на улице Красного Курсанта шестерых мигрантов
Сегодня, 11:43
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Петербуржец зарегистрировал в своей квартире на улице Красного Курсанта шестерых мигрантов

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Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Правоохранители Петроградского района задержали 51-летнюю иностранку и 41-летнего местного жителя, который фиктивно зарегистрировал в своей квартире ее соотечественников. Об этом 22 ноября рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Так, женщина сообщила знакомому о том, что нескольким ее соотечественникам нужна регистрация в городе, и они готовы заплатить за услугу 30 тыс. рублей. Мужчина согласился с предложением, после чего в период с июля по октябрь оформил регистрацию шестерым мигрантам в своей квартире в доме по улице Красного Курсанта. 

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции). Фигуранту избрали меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. 

Ранее на Piter.TV: в 2025 году в Петербурге патент для мигрантов вырастет до 6 тыс. рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: организация незаконной миграции, улица красного курсанта
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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