У Петропавловской крепости проходит фестиваль "Невская битва"

Реконструкторы воссоздают ход событий 1240-го года.

В субботу, 11 сентября, в Петербурге стартовал фестиваль "Невская битва". Он проходит на территории Петропавловской крепости. Об этом сообщила пресс-служба комитета по молодежной политике и и взаимодействию с общественными организациями.

Фестиваль приурочен к 800-летию со дня рождения князя Александра Невского. В нем принимают участие исторические клубы и военно-исторические клубы Петербурга, Ленобласти и других регионов. Реконструкторы разыграли битву между русскими дружинниками и шведскими рыцарями. "Сражения" начались после выстрел из пушки с Нарышкина бастиона.

Посетители могли соприкоснуться с историей XIII века, посмотреть на зрелищные конные бои и попробовать свои силы в играх и состязаниях.

В воскресенье, 12 сентября, фестиваль будет проходить на Кронверкской набережной с 11 до 19 часов.

В честь празднования 800-летия со дня рождения Александра Невского участок Невского проспекта будет перекрыт.

Фото: комитет по молодежной политике СПб