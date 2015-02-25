Фестиваль настольных игр "Игры разума" состоится впервые в Петербурге в 2026 году

В его программу входят свыше 15 видов спортивных игр.

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве подписали городской комитет по физической культуре и спорту и Ассоциация настольных спортивных игр. Об этом рассказали в ведомстве 18 июня.

Так, в Северной столице впервые в 2026 году пройдет Фестиваль настольных игр "Игры разума". В его программу входят свыше 15 видов спортивных игр. Соглашение подписали председатель комитета Антон Шантырь и руководитель Ассоциации Алексей Авсецин. Были обсуждены вопросы организации события.

Ранее мы сообщили о том, что президент РФ прибыл в Петербург.

Фото: пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Петербурга