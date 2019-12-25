Мариинский театр 27 мая открывает фестиваль "Звезды белых ночей"

Фестиваль будет проходить до 18 июля.

XXIX Международный фестиваль "Звезды белых ночей" открывается 27 мая на трех площадках Мариинского театра – на исторической сцене, в Мариинском-2 и в Концертном зале. В первый день зрители увидят балет "Лебединое озеро", оперу "Манон Леско" и сольный вечер французского пианиста Пьера-Лорана Эмара.

Фестиваль будет проходить до 18 июля, художественный руководитель – народный артист России Валерий Гергиев.

На фестивале выступят Анна Нетребко ("Тоска"), Ильдар Абдразаков ("Аттила), Пласидо Доминго ("Симон Бокканегра), Диана Вишнева (Кармен-сюита. Юноша и смерть. Симфония до мажор). В программу фестиваля также по традиции войдут выпускные спектакли воспитанников Академии русского балета имени Агриппины Вагановой. Лучших из них Мариинский театр пригласит в свою балетную труппу.

Ранее власти отменили ежегодный Фестиваль мороженого на площади Островского.

Фото: ВКонтакте / Мариинский театр