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На Бухарестской фельдшер насмерть сбила пожилого мужчину
Сегодня, 9:18
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На Бухарестской фельдшер насмерть сбила пожилого мужчину

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Он переходил проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора.

Фельдшер скорой помощи на личном автомобиле насмерть сбила пожилого мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне, 18 января, около 10:40 у дома 39к1 по Бухарестской улице женщина на личном автомобиле Renault Kaptur в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет. Он переходил проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора.

В результате ДТП неизвестный мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Женщина привлекалась к административной ответственности в 2021 году 1 раз за превышение скорости.

Ранее на Космонавтов сбили шестиклассника, переходившего дорогу на красный сигнал.

Фото: Piter.tv

Теги: смертельное дтп, фельдшер
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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