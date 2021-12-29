На Бухарестской фельдшер насмерть сбила пожилого мужчину

Он переходил проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора.

Фельдшер скорой помощи на личном автомобиле насмерть сбила пожилого мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.

Накануне, 18 января, около 10:40 у дома 39к1 по Бухарестской улице женщина на личном автомобиле Renault Kaptur в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет. Он переходил проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора.

В результате ДТП неизвестный мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Женщина привлекалась к административной ответственности в 2021 году 1 раз за превышение скорости.

Ранее на Космонавтов сбили шестиклассника, переходившего дорогу на красный сигнал.

Фото: Piter.tv