На Бухарестской фельдшер насмерть сбила пожилого мужчину

Фельдшер скорой помощи на личном автомобиле насмерть сбила пожилого мужчину. Об этом стало известно Piter.tv.
Накануне, 18 января, около 10:40 у дома 39к1 по Бухарестской улице женщина на личном автомобиле Renault Kaptur в зоне регулируемого пешеходного перехода наехала на неизвестного мужчину, на вид 70-75 лет. Он переходил проезжую часть дороги по неустановленному сигналу светофора.
В результате ДТП неизвестный мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.
Женщина привлекалась к административной ответственности в 2021 году 1 раз за превышение скорости.
Ранее на Космонавтов сбили шестиклассника, переходившего дорогу на красный сигнал.
Фото: Piter.tv
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