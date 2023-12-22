В Пушкине заметили ежа на улице

Позже тот же мужчина снова встретил ёжика, но не смог определить, был ли это уже знакомый зверёк.

Житель Пушкина встретил на улице ежа и взял животное на руки. Теперь зверьков горожане видят все чаще.

На одной из записей записи видно, как мужчина берет ёжика на руки, но зверёк не особо оценил такую близость и сжался в клубок.

Позже тот же мужчина снова встретил ёжика, но не смог определить, был ли это уже знакомый зверёк. Первого в этом году ежа заметили в конце февраля. Их чаще всего можно увидеть в темное время суток. Последний ёжик был замечен на Елагином острове.

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