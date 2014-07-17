В фан-зонах Евро-2020 перестанут продавать еду

В Петербурге вводят новые ограничения в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Теперь на территории фан-зоны болельщики смогут купить только напитки. С четверга прекратится продажа продуктов питания в специально отведенных местах на Евро-2020. Точки общепита закрываются. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города 14 июня.

С понедельника горожане и гости города обязаны носить маски и другие средства индивидуальной защиты в фан-зонах чемпионата.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в воскресенье, 13 июня, губернатор Александр Беглов подписал постановление о введение новых ограничений в Петербурге. Так, Запрещается проводить мероприятия в объектах общественного питания, приостанавливается работа детских комнат в ресторанах и кафе. Прекращается работа фуд-кортов и фуд-плейсов, кроме тех, которые расположены на вокзалах, в аэропортах и автозаправочных станциях.

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