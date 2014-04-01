Неизвестные "заминировали" три школы и отделение банка в Петербурге

Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали три школы и банк. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие".
Правоохранителям 31 марта с двух электронных адресов и с неустановленных номеров поступили пять сообщений о якобы минировании. В ходе осмотров взрывчатые вещества и взрывные устройства не были найдены. Из образовательных учреждений на Школьной улице, Торфяной дороге и Варшавской улице, а также из офиса на Суворовском проспекте вывели почти 1,5 тыс. человек.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.
Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" в Петербурге и Ленобласти 370 отделений банка.
Фото: Piter.TV
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