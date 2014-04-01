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Неизвестные "заминировали" три школы и отделение банка в Петербурге
Сегодня, 9:47
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Неизвестные "заминировали" три школы и отделение банка в Петербурге

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Из образовательных учреждений и офиса вывели почти 1,5 тыс. человек.

Из-за лжеминеров в Петербурге эвакуировали три школы и банк. Об этом стало известно АН "Оперативное прикрытие". 

Правоохранителям 31 марта с двух электронных адресов и с неустановленных номеров поступили пять сообщений о якобы минировании. В ходе осмотров взрывчатые вещества и взрывные устройства не были найдены. Из образовательных учреждений на Школьной улице, Торфяной дороге и Варшавской улице, а также из офиса на Суворовском проспекте вывели почти 1,5 тыс. человек. 

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Ранее мы рассказывали о том, что неизвестные "заминировали" в Петербурге и Ленобласти 370 отделений банка. 

Фото: Piter.TV 

Теги: лжеминеры, эвакуация
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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