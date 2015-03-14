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Посетителей Эрмитажа эвакуировали
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Посетителей Эрмитажа эвакуировали

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По словам очевидца, у здания музея находились машины полицейских и пожарных.

В воскресенье, 16 июня, в Петербурге произошла эвакуация посетителей Государственного Эрмитажа. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

По словам очевидца, у здания музея находились машины полицейских и пожарных, и "их всех попросили выйти без объяснения причины, начали выводить всех людей организованно". 

В конце концов мы подошли к сотруднику службы безопасности, начали спрашивать, сможем ли мы вернуться назад. Он сказал: "Мы надеемся, что через какое-то время нас пустят обратно". Я его спросил: "Вам позвонили что ли, какую-то нехорошую информацию сказали?". Он кивнул, но не сказал ничего.

Очевидец

В пресс-службе Эрмитажа заявили, что эвакуация произошла по техническим причинам. В настоящее время музей работает в обычном режиме. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге школьник "заминировал" 142 торговых центра. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)

Теги: государственный эрмитаж, эвакуация посетителей эрмитажа
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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