Посетителей Эрмитажа эвакуировали

По словам очевидца, у здания музея находились машины полицейских и пожарных.

В воскресенье, 16 июня, в Петербурге произошла эвакуация посетителей Государственного Эрмитажа. Об этом пишет издание "Газета.Ru".

По словам очевидца, у здания музея находились машины полицейских и пожарных, и "их всех попросили выйти без объяснения причины, начали выводить всех людей организованно".

В конце концов мы подошли к сотруднику службы безопасности, начали спрашивать, сможем ли мы вернуться назад. Он сказал: "Мы надеемся, что через какое-то время нас пустят обратно". Я его спросил: "Вам позвонили что ли, какую-то нехорошую информацию сказали?". Он кивнул, но не сказал ничего. Очевидец

В пресс-службе Эрмитажа заявили, что эвакуация произошла по техническим причинам. В настоящее время музей работает в обычном режиме.

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)