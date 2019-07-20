Видео: на Дунайском из "Максидома" эвакуируют сотрудников и посетителей

В магазин поступил звонок о минировании.

На Дунайском проспекте в Петербурге проходит эвакуация сотрудников и посетителей "Максидома". Об этом Piter.TV сообщили очевидцы.

Со слов сотрудников магазина, поступил звонок о минировании. На месте все работают службы. Также 19 июля с 20:14 до 20:50 с телефонного номера с украинским кодом +380 на телефонные номера ООО "Максидом" в Выборгском, Приморском и Московском районах города поступили сообщения о якобы заложенных в торговых залах взрывных устройствах.

В четырех объектах эвакуировано 1080 человек. Никаких подозрительных предметов не обнаружено.

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Видео: Piter.TV