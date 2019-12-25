В школе им. Бунина прошла эвакуация из-за ложного сообщения о заминировании

Неизвестный писал, что взрывное устройство в школу должен пронести один из учащихся.

Из школы на Васильевском острове в среду, 10 ноября, эвакуировали 494 человек из-за сообщения о готовящемся взрыве. Злоумышленник советовал "отпустить детей по домам". Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Сообщение поступило перед началом занятий на электронную почту УФСБ РФ по Петербургу и Ленобласти. Неизвестный писал о том, что у силовиков "нет шанса все исправить". В его письме была указала школа №27, которая находится на набережной Лейтенанта Шмидта.

В результате осмотра здания опасных веществ и устройств не обнаружили. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербурженку отправили в психбольницу за ложное "минирование" отделений полиции.

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