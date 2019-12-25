Жюри выбрало эскиз памятника певцу Федору Шаляпину

Победителем конкурса стал скульптор Ротанов Евгений и архитектор Кожин Иван.

В Атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости 10 ноября состоялась торжественная церемония награждения победителей открытого межрегионального архитектурного конкурса на эскизный проект памятника певцу Федору Ивановичу Шаляпину. Об этом сообщила пресс-служба Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА).

В конкурсе приняли участие скульпторы, архитекторы, художники и творческие коллективы из различных регионов России, в том числе из Петербурга, Москвы, Челябинска, Калининграда и Оренбурга.

Экспертное жюри под руководством вице-губернатора Петербурга Николая Линченко рассмотрело более 70 эскизных проектов памятника и выбрало трех победителей.



Победителем конкурса стал скульптор Ротанов Евгений и архитектор Кожин Иван.





Второе место члены жюри присудили Левонян Арсену и Силаевой Елизавете.





Третье место было присуждено Гарапач Константину.





Проекты участников и победителей конкурса будут представлены на выставке в Петропавловской крепости, которая продлится до 12 ноября. Вход свободный, с 11:00 до 18:00.

В мае в Петербурге "Мюзик-Холлу" официально присвоили имя Федора Шаляпина.

Фото: КГА