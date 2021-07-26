В аквариуме петербургского океанариума установили ёлку

Установкой занимались водолазы в костюмах Дедов Морозов.

В главном аквариуме Санкт-Петербургского Океанариума водолазы в костюмах Дедов Морозов установили новогоднюю ёлку.

Рыбки уже оценили появившийся новый предмет и плавают вокруг дерева. При этом, на вопрос посетителей, не будут ли рыбы объедать эту ёлку, сотрудники океанаирума ответили, что за водными обитателями раньше такого не замечалось.

Также сотрудники Ленинградского зоопарка нарядились в эльфов и упаковали подарки для крупных кошек.

Видео: ВКонтакте / Санкт-Петербургский Океанариум