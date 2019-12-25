Подведены тоги перевозки пассажиров пригородными электричками в выходные 26 и 27 июня

Для повышения уровня обслуживания пассажиров было увеличено число работающих касс, на 14 станциях организованы временные посты продажи проездных документов.

На период выходных дней 26 и 27 июня для улучшения качества обслуживания пассажиров Комитет по транспорту и АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" назначили дополнительные пригородные поезда на Финляндском направлении.

Одна дополнительная пара поездов "Ласточка" 26 и 27 июня курсировала в Выборг, также "Ласточка", направляющаяся в Петербург, останавливалась в Солнечном (19:34-19:35).

Также были назначены две пары поездов 26 июня и одна пара поездов 27 июня на участке Петербург – Зеленогорск, три пары поездов в оба выходных на участке Санкт-Петербург – Белоостров через Сестрорецк и Белоостров – Санкт-Петербург через Парголово.

26 и 27 июня до 8 вагонов была увеличена составность поездов сообщением Санкт-Петербург – Советский – Санкт-Петербург.

Для повышения уровня обслуживания пассажиров было увеличено число работающих касс, на 14 станциях организованы временные посты продажи проездных документов.

Накануне упавшее дерево на Витебской железной дороге задержало в пути электрички.

Фото: Piter.tv