С 23 апреля на Витебском и Балтийском направлениях запустят дополнительные электрички

Подробнее с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на сайте.

С 23 апреля на Балтийском и Витебском направлениях запустят дополнительные электрички. Об этом сообщила пресс-служба СЗППК.

С Витебского вокзала по пятницам будут ходить дополнительные электрички в Чолово и Чащу, по субботу — в Новинку и Чолово, по воскресеньям — только в Чолово. С Балтийского вокзала чаще будут ходить пригородные поезда в Мшинскую.

Подробнее с расписанием движения пригородных поездов можно ознакомиться на станциях и вокзалах, на сайте компании.

На время ПМЭФ количество "Сапсанов" увеличат до 30.

Фото: Piter.tv