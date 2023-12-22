В ЦПКиО имени Кирова пройдет "Елагин слет"

Планируется гонка дронов, в парке пройдут показательные выступления.

В ЦПКиО имени Кирова 8 июня пройдет праздник модельно-технического спорта "Елагин слет". Парк превратится в место встречи любителей и профи модельно-технического спорта. Об этом сообщили в пресс-службе острова.

Совсем скоро — достаем с верхних полок любимые модели самолетов и машинок! Будем...если не соревноваться, то хвастаться! Пресс-служба ЦПКиО имени Кирова

Планируется гонка дронов, в парке пройдут показательные выступления, мастерские и тест-драйвы для всех желающих, состязания моделей вездеходов и гоночных тачек.

Ранее мы писали, что ФДМ 8 июня примет участие в XXXIX Пушкинском празднике в Гатчине.

Фото: Telegram / Елагин остров — ЦПКиО им. С. М. Кирова