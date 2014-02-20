Движение по 1-му Елагину мосту закроют до апреля 2022 года

Пешеходы смогут ходить по 2-ому Елагину или 3-ему Елагину мосту.

Первый Елагин мост через Среднюю Невку закроют на капитальный ремонт с 6 июня. Пешком перейти с Каменного острова на Елагин остров по нему будет невозможно до апреля 2022 года. Об этом сообщила пресс-служба "Мостотреста".

Пешеходы смогут ходить по 2-ому Елагину или 3-ему Елагину мосту.

Рабочие будут капитально ремонтировать мост первый Елагин мост и конструкции укрепления конуса у устоев. Также в планах устранить повреждения и деформации стоек. Будет обновлено и оборудование разводного пролета моста, специалисты также отреставрируют перила.

Капремонт Биржевого моста через Малую Неву пройдет в 2021-2023 годах.

Фото: ВКонтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"