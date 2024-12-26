В Ленобласти первый экзамен для тестирования детей иностранцев на знание русского языка пройдёт в мае

В регионе создано 28 пунктов проведения экзамена.

В Ленинградской области для тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка созданы 28 пунктов проведения экзамена. С сегодняшнего дня, согласно Федеральному закону 544-ФЗ, это обязательное условие для их поступления в первый класс. Об этом сообщила администрация Ленобласти.

В Ленобласти тестирование пройдёт в несколько дат: 15-16 мая, 20-21 августа и 6 ноября.

В случае успешного прохождения тестирования ребёнок будет зачислен в школу, а при неудовлетворительном результате ему предложат пройти дополнительное обучение по русскому языку. Попробовать сдать тестирование повторно можно будет не ранее чем через три месяца.

В Ленобласти к полудню 1 апреля подали более 10 тысяч заявлений в первые классы.

Фото: Piter.tv