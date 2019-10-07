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В июле в Белоруссию отправили 31,2 тонны шампиньонов из Ленобласти
Сегодня, 9:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В июле в Белоруссию отправили 31,2 тонны шампиньонов из Ленобласти

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Шампиньоны, произведенные предприятием Ленинградской области, отправились в адреса получателей.

С начала июля 2022 года в Петербурге Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора были оформлены документы на экспорт 31,2 тонны свежих шампиньонов в Республику Беларусь. 

Шампиньоны, произведенные предприятием Ленинградской области, отправились в адреса получателей.

Всего за 6 месяцев Россельхознадзор оформил фитосанитарные сертификаты на экспорт 364,9 тонны свежих шампиньонов в Республику Беларусь.

Ранее стало известно, что Ленобласть вошла в пятерку ведущих производителей шампиньонов России.

Фото: правительство Ленобласти (архив)

Теги: грибы, шампиньоны
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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