В Ленобласти появится новый комплекс по выращиванию креветок и форели

Компания "Нортен шримп энд фиш продуктс", входящая в группу компаний "Северная креветка" и выращивающая морскую креветку в Тосненском районе, расширяется и переводит свое производство в Гатчинский район.

Новый комплекс по выращиванию и переработке рыбы и морепродуктов увеличит производство рыбной продукции в Ленобласти на 3 тысячи тонн в год. Инвестиционное соглашение подписали на ПМЭФ губернатор 47 региона Александр Дрозденко и гендиректор ООО "Нортен шримп энд фиш продуктс" Сергей Бельков. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Компания "Нортен шримп энд фиш продуктс" входит в группу компаний "Северная креветка" и выращивает морскую креветку в Тосненском районе. Теперь компания расширяется и переводит свое производство в Гатчинский район.

На площадку в деревне Верево Гатчинского района будет перенесён завод по производству креветки, построен комплекс по производству малька форели, выращиванию товарной форели, завод по глубокой переработке морепродуктов и производству рыбной муки и рыбьего жира. Значительную часть продукции компания планирует поставлять на экспорт. На новой территории также планируется создать рыбный магазин, где можно будет приобрести рыбную продукцию не только этой компании, но и всех производителей рыбной продукции Ленобласти.

Ранее стало известно, что в Ленинградской области появится ветропарк мощностью 71,4 МВт.

Фото: пресс-служба регионального правительства