Эксперт отметил ужесточение штрафов в отношении зарубежных IT-компаний

В переводе на доллары штраф составил более 12 млн.

Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали решение Федеральной антимонопольной службы оштрафовать компанию "Apple Inc" на 906 млн рублей.Они обратили внимание на то, что еще недавно штрафы в отношении зарубежных IT-компаний не превышали 4-16 млн рублей.

По мнению авторов Telegram-канала, даже 900 млн рублей не подкосят бюджет корпорации: в 2020 чистая прибыль составила 57,4 млрд долларов. Однако штраф говорит о том, что во взаимоотношениях государства и компаний наступила новая эра, в которой последствия за нарушение законодательства РФ будет все более жесткими. Эксперты предполагают, что штраф недолго будет считаться рекордным.

Apple постарается обжаловать наказание. Ранее Piter.TV рассказал о том, за что назначили штраф.

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