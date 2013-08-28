Экскурсию с хранителем музея-заповедника "Царское село" проведут для петербуржцев

Экскурсанты смогут посетить сразу две интересные локации: Фонд живописи и Мемориальную мастерскую скульптора-реставратора Лилии Швецкой.

Культурно-образовательный проект "Открытый город" организует для жителей Петербурга акцию "Встреча с хранителем", которая даст возможность узнать о секретах хранения ценных музейных коллекций. В частности, 22 октября пройдет мероприятие в Государственном музее-заповеднике "Царское Село".

Как сообщили организаторы "Петербургскому дневнику", экскурсанты смогут посетить сразу две интересные локации: Фонд живописи и Мемориальную мастерскую скульптора-реставратора Лилии Швецкой. Последняя представляет собой единственное сохранившееся рабочее пространство послевоенного поколения ленинградских реставраторов. Фонд живописи музея-заповедника насчитывает около 2000 произведений искусства, созданных в период с XVII по начало XX века. Особое значение имеют работы западноевропейских мастеров XVII–XVIII веков, спасенные в эвакуации в 1941–1944 годах.

В мастерской Лилии Швецкой посетители увидят модели для воссоздания декоративного убранства интерьеров Екатерининского дворца, парковые скульптуры, портретную галерею художников-реставраторов, рабочие инструменты скульптора и фотографии.

Зарегистрироваться для участия в экскурсии можно на сайте проекта.