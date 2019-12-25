"Экострой" очистил водоемы в Петербурге

Специалисты очищают воду от водорослей и зарослей, бутылок и прочего мусора.

В Петербурге специалисты "Экостроя" очистили более 300 водоемов в июне. Реки, каналы и озера избавились от 440 кубометров наплывного мусора и растительности. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Специалисты очищают водоемы ежедневно в рамках адресной программы, разработанной Комитетом по природопользованию. В этом году планируется привести в порядок 346 водных объектов.

Специалисты отмечают, что летом нагрузка на акватории возрастает. Особенно быстро загрязняются реки и каналы в центре города.

Специалисты собирают с водной поверхности пластиковые бутылки, жестяные банки, воздушные шары и картонные коробки. Они очищают воду от водорослей и зарослей.

Ранее в Роспотребнадзоре Петербурга рассказали про вред от купания в фонтанах.

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