Стало известно, где в Петербурге можно сделать ЭКО по ОМС

В Северной столице функционируют две медицинские организации.

В Петербурге функционируют две медицинские организации, подведомственные Комздраву, в структуре которых развернуты отделения ЭКО.

Это СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" (Литейный пр., д.56) и СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции"

(ул. Комсомола, д.4).

Телефоны для записи на первичный прием:

– СПб ГБУЗ "Городская Мариинская больница" – 8(812)275-72-40, 920-25-48.

– СПб ГБУЗ "Центр планирования семьи и репродукции" - 8(812)246-24-70,

8-900-642-56-49, (с 09.00 до 19.00 – будни, с 12.00 до 18.00 – выходные), либо по адресу электронной почты VRT2008@yandex.ru.

Национальный проект "Демография" включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Основная часть финансирования приходится на федеральный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей". Он предусматривает возможность для семей, страдающих бесплодием, пройти процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) за счет ОМС.

Ранее стало известно, что в Петербурге за полгода за счет средств ОМС выполнили более 2 тысяч процедур ЭКО.

Фото: Комздрав Спб