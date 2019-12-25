В Петербурге за полгода за счет средств ОМС выполнили более 2 тысяч процедур ЭКО

Из 4 669 родов, зарегистрированных в Петербурге за июнь 2022 года, 206 родов (4,41%) состоялись в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий – процедуры ЭКО.

В Санкт-Петербурге в рамках нацпроекта "Демография" за счет средств ОМС за первое полугодие 2022 года было выполнено 2 086 процедур ЭКО, что составило 49% от планового задания. Об этом сообщила пресс-служба Комздрава.

По состоянию на 1 июля медицинскими организациями с начала года проведено 406 полных циклов без применения криоконсервации эмбрионов, 595 полных циклов с применением криоконсервации эмбрионов и 1 085 переносов в полость матки размороженного эмбриона после криоконсервации.

Из 4 669 родов, зарегистрированных в Петербурге за июнь 2022 года, 206 родов (4,41%) состоялись в результате применения вспомогательных репродуктивных технологий – процедуры ЭКО. При этом родилось 215 новорожденных, что составило 4,57% от общего числа детей, рожденных за июнь этого года.

Ранее стало известно, что врачи Петербурга выходили малышку, которая весила 460 грамм.

Фото: Комздрав Спб