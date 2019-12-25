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На семи автобусных маршрутах в Петербурге работают экипажи Дедов Морозов и Снегурочек
Сегодня, 15:20
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На семи автобусных маршрутах в Петербурге работают экипажи Дедов Морозов и Снегурочек

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Также каждый желающий может поучаствовать в конкурсе и выиграть памятные сувениры.

Экипажи Дедов Морозов и Снегурочек вышли на работу в автобусах в Петербурге, сообщили в городском комитете по транспорту. 

Напомним, ГУП "Пассажиравтотранс" запустило акцию "Везет в Новый год". С 23 декабря по 8 января 2025 года за рулем автобусов жители и гости Северной столицы смогут встретить главных символов праздника. 

Праздничные экипажи вышли на маршруты №№3, 7, 33, 76, 100, 200 и 196. Стекла таких автобусов украшают необычные аншлаги: вместо привычной информации на них размещены добрые пожелания. 

Также каждый желающий может поучаствовать в конкурсе и выиграть памятные сувениры. Необходимо сфотографировать новогодний автобус и прислать снимок до 10 января на адрес электронной почты: meshcheryakova_vs@avtobus.spb.ru. Автору лучшего кадра предприятие подарит проездной билет "Подорожник", пополненный на 2025 рублей, и сувениры от партнеров конкурса "Газпром газомоторное топливо". Итоги подведут 14 января. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: автобусы, новогодний транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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