В выходные на "Ленфильме" пройдет "Эхо IV Госфильмофонда"

В субботу и воскресенье в кинотеатре студии покажут фильмы "Черный орел" и "Капитанская дочка".

В предстоящие выходные в кинотеатре студии "Ленфильм" состоятся повторные показы архивных, отреставрированных в Госфильмофонде итальянских картин. В частности, 19-го октября можно будет увидеть ленту "Черный орел", а 20-го – "Капитанскую дочку".

Показ архивного кино – это не замена актуального проката, а его расширение. Целью которого является показать многообразие произведений, созданных кинематографистами прошлого. Пресс-служба киностудии "Ленфильм"

Реставрации и повторные прокаты фильмов прошлых лет – традиция во всем мире. Фестиваль, организованный Госфильмофондом, занимается укоренением данного обычая в нашей стране.

В этом году московский фестиваль архивных фильмов Госфильмофонда проходит в 4-й раз. На его "Эхе" в Петербурге эксперты и сотрудники архивной организации представят неизвестные и недооцененные современниками зарубежные экранизации произведений А.С. Пушкина.

Ранее актриса Дарья Екамасова рассказывала, почему решила принять участие в съемках нового проекта "Ленфильма"

Фото: скриншот из трейлера "Эха" Госфильмофонда