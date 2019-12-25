Египетский фрегат уничтожил нарушивший границы страны турецкий военный корабль

Иностранные СМИ заявили, что Египет мог потопить “Мурад Бэй”.

Египетский фрегат уничтожил нарушивший границы страны турецкий боевой корабль. Об этом сообщили иностранные СМИ. По данным изданий, военный корабль Турции зашел в территориальные воды Египта. После этого его ликвидировал экипаж местного фрегата. Некоторые журналисты утверждают, что иностранный корабль оказался серьезно поврежден в результате ракетного удара. Однако на тот момент источники не знали, какая именно сторона атаковала судно.

Эксперты считают, что предположительной целью ВМФ Египта стал корабль "Мурад Бэй". Турецкий корабль может быть потоплен. Специалисты рассказали, что военные Анкары могли держать курс на Ливию. Они якобы везли на борту вооружение и патроны для сил Правительства национального согласия.

Стоит отметить, что на данный момент ни одна сторона конфликта официально не прокомментировала ситуацию.

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