В Выборгском районе почти 300 выпускников сдавали ЕГЭ по математике

Также на этой неделе состоятся экзамены по физике и и истории.

В понедельник, 7 июня, состоялся единый государственный экзамен по профильной математике. В Выборгском районе этот предмет выбрали 299 одиннадцатиклассников. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Пункты проведения экзамена были организованы на базе школ №13 и 14 Выборга, а также в школе Светогорска и Первомайском центре образования. Результаты станут известны не позднее 23 июня. Их можно будет узнать на сайте.

Также на этой неделе выпускники сдадут еще два экзамена: 11 июня в школе №13 г. Выборга состоится экзамен по истории – в нем примут участие 82 одиннадцатиклассника. В этот же день на базе выборгской школы №14 ЕГЭ по физике будут сдавать 111 выпускников.

На прошлой неделе для маленьких пациентов Выборгской детской городской больницы организовали праздник.

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