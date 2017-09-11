Ведущий BBC сорвал прямой эфир беготней по студии

Корреспондент в прямом эфире потерял камеру, в которую нужно смотреть.

Ведущий телеканала BBC Том Донкин не понял какая камера его снимает и начал бегать по студии. Некомпетентность журналиста увидела вся страна - англичанин находился в прямом эфире. Беготня по студии длилась около двадцати секунд. Через некоторое время мужчина смог сориентироваться в происходящем и нашел нужную точку, куда ему следует смотреть.

Ведущий не стал зацикливаться на нелепой ситуации и поздоровался со зрителями как ни в чем не бывало. Позже в своем аккаунте в Twitter журналист отметил, что такие вещи редко, но все же случаются на телевидении.

Видео: YouTube/NewsFunnies