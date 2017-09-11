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lesjasap
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Ведущий BBC сорвал прямой эфир беготней по студии

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Корреспондент в прямом эфире потерял камеру, в которую нужно смотреть.

Ведущий телеканала BBC Том Донкин не понял какая камера его снимает и начал бегать по студии. Некомпетентность журналиста увидела вся страна - англичанин находился в прямом эфире. Беготня по студии длилась около двадцати секунд. Через некоторое время мужчина смог сориентироваться в происходящем и нашел нужную точку, куда ему следует смотреть.
 
Ведущий не стал зацикливаться на нелепой ситуации и поздоровался со зрителями как ни в чем не бывало. Позже в своем аккаунте в Twitter журналист отметил, что такие вещи редко, но все же случаются на телевидении.
 
Видео: YouTube/NewsFunnies
Теги: bbc , журналисты , казус , смешное видео , телевидение
Категории: Мировые новости

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