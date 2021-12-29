Эксперт рассказала о достоинствах и недостатках единой квитанции ЖКХ

По словам эксперта, ее можно будет оплачивать по частям.

С ноября этого года в Петербурге начнут переходить на единую квитанцию для оплаты коммунальных услуг. "Городская среда Петербурга" узнала, что изменится для горожан.

По словам руководителя регионального центра в Петербурге НП "ЖКХ Контроль" Аллы Бредец, единый расчетный центр позволит избавиться от большого числа квитанций, контролировать начисления и снизит риск мошеннических действий. Скорее всего, при переходном этапе могут возникнуть проблемы. Так было, когда счет за капремонт добавили в квитанцию "Петроэлектросбыта". Есть вероятность, что и в этот раз жители города увидят у себя несуществующие долги.

Минимизировать ошибки удастся в том случае, если к новой квитанции будут переходить постепенно, а не как в случае с мусорной реформой. Напомним, "Невский экологический оператор" начал свою работу 1 января.

По словам Бредец,отказаться единолично от получения такой квитанции будет нельзя. С Единым информационно-расчетным центром в сфере ЖКХ взаимодействовать могут лишь ТСЖ, ЖСК и управляющие компании. Если они примут решение стать частью этой системы, то петербуржцам будет приходит одна единая квитанция. Если они решат отказаться, то тогда старая квитанция будет и у остальных соседей.

Фото: ВКонтакте / АО "ВЦКП "Жилищное хозяйство"