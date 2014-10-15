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Джастин Трюдо: "США начали торговую войну с Канадой"

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Политик анонсировал ответные экономические меры.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на введение торговых пошлин со стороны Америки. Он заявил, что США тем самым начали "торговую войну", – Reuters.

Сегодня Соединенные Штаты начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, своего ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, умиротворении Владимира Путина.

Джастин Трюдо, Премьер-министр Канады

Помимо прочего, канадский Премьер сказал, что несмотря на свое несогласие с Wall Sreet Journal, он считает правильным их заявлении о глупости поступка Трампа.

Я не привык соглашаться с Wall Street Journal, но, Дональд, они отмечают, что, хотя ты и очень умный парень, это очень глупый поступок.

Джастин Трюдо, Премьер-министр Канады

Трюдо также анонсировал введение Канадой ответных пошлин на импорт из США на сумму 125 млрд долларов. Через 21 день они будут облагаться 25-процентным налогом. В свою очередь Трамп в своей социальной сети Truth Social объявил о "немедленном увеличении пошлин против Канады" в случае, если та введет ответные меры.

Ранее на Piter.TV: Евродепутат от Франции: отказ США от помощи Киеву отдаляет решение конфликта.

Видео: CPAC

Теги: джастин трюдо, канада, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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