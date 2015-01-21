Дворник, находящийся в розыске, приставал к 11-летней петербурженке

Он находится в федеральном розыске, как скрывшийся от следствия.

В Василеостровском районе задержали находящегося в розыске мужчину, который совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летней петербурженки. Об этом стало известно Piter.tv.

В полицию 14 ноября обратилась мама девочки и сообщила, что утром у дома по улице Шевченко неизвестный мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении её несовершеннолетней дочери.

У дома 19 по улице Гаванской по подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний дворник, который находится в федеральном розыске, как скрывшийся от следствия. В Калуге в январе в подъезде доме он совершил насильственный действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера).

Ранее в Никольском мужчина прижал к стене и трогал за интимные места 16-летнюю девушку.

Фото: Piter.tv