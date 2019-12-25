Макаров прокомментировал участие в выборах троих Вишневских

О политтехнологах, придумывающих "фейковых" кандидатов, Макаров отозвался крайне нелицеприятно.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал появление тезок "яблочника" Бориса Вишневского в списке кандидатов на выборы. Комментарий он дал на брифинге с журналистами 28-го июля.

Макаров сообщил, что Вишневский лично рассказал ему об этой проблеме. Спикер считает, что это только пойдет на пользу для пиара члена "Яблока". В целом Макаров относится к таким политтехнологиям негативно. Специалистов, придумывающих "фейковых" кандидатов он назвал дебилами. Для "Единой России" важно, чтобы выборы прошли честно, заключил председатель городского парламента.

Ранее Piter.TV рассказал о том, что тезки действующего депутата Бориса Вишневского будут баллотироваться по второму округу.

Фото: пресс-служба ЗакСа