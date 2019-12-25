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Макаров прокомментировал участие в выборах троих Вишневских
Сегодня, 13:25
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Макаров прокомментировал участие в выборах троих Вишневских

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О политтехнологах, придумывающих "фейковых" кандидатов, Макаров отозвался крайне нелицеприятно.

Председатель Законодательного собрания Петербурга Вячеслав Макаров прокомментировал появление тезок "яблочника" Бориса Вишневского в списке кандидатов на выборы. Комментарий он дал на брифинге с журналистами 28-го июля.

Макаров сообщил, что Вишневский лично рассказал ему об этой проблеме. Спикер считает, что это только пойдет на пользу для пиара члена "Яблока". В целом Макаров относится к таким политтехнологиям негативно. Специалистов, придумывающих "фейковых" кандидатов он назвал дебилами. Для "Единой России" важно, чтобы выборы прошли честно, заключил председатель городского парламента. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, что тезки действующего депутата Бориса Вишневского будут баллотироваться по второму округу. 

Фото: пресс-служба ЗакСа

Теги: борис вишневский, выборы, вячеслав макаров
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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