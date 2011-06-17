Двоих петербургских журналистов включили в реестр СМИ-иноагентов

В список попали сразу же 9 человек и 3 организации.

Минюст внес новые имена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов 8-го октября. Среди них оказались петербургские журналисты Татьяна Вольтская и Роман Перл. Ранее в Петербурге также жил и работал Андрей Захаров.

Всего в список попали 9 физических лиц и 3 организации, в том числе Bellingcat. Напомним, СМИ участвовало в расследовании предполагаемого отравления Алексея Навального.

В общей сложности сейчас в реестр включены 85 человек и компаний.

В международный день солидарности журналистов Piter.TV пообщался с двумя журналистами и представителем НКО, которые были включены в реестр иноагентов.

Фото: сайт Минюста