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Двоих петербургских журналистов включили в реестр СМИ-иноагентов
Сегодня, 17:35
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Двоих петербургских журналистов включили в реестр СМИ-иноагентов

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В список попали сразу же 9 человек и 3 организации.

Минюст внес новые имена в реестр СМИ, выполняющих функции иностранных агентов 8-го октября. Среди них оказались петербургские журналисты Татьяна Вольтская и Роман Перл. Ранее в Петербурге также жил и работал Андрей Захаров. 

Всего в список попали 9 физических лиц и 3 организации, в том числе Bellingcat. Напомним, СМИ участвовало в расследовании предполагаемого отравления Алексея Навального. 

В общей сложности сейчас в реестр включены 85 человек и компаний. 

В международный день солидарности журналистов Piter.TV пообщался с двумя журналистами и представителем НКО, которые были включены в реестр иноагентов. 

Фото: сайт Минюста

Теги: иноагенты, минюст, реестр сми-иноагентов
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Новости России,

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