Двое петербургских полицейских отделались условным сроком по делу о краже 16 млн рублей

Фигуранты получили по пять лет условно с испытательным сроком четыре года.

В Петербурге двое полицейских отделались условным сроком за кражу почти 16 млн рублей. Подробности дела сообщили в объединённой пресс-службе городских судов.

Выборгский районный суд Петербурга огласил приговор двум полицейским Александру Скалдину и Анатолию Иващенко по делу о краже почти 16 млн рублей под видом обыска.

Фигуранты получили по пять лет условно с испытательным сроком четыре года. Также они должны возместить потерпевшему материальный ущерб 15 млн 850 тысяч рублей. обвиняемые при этом свою вину не признали.

Напомним, по версии следствия, двое полицейских 20 марта 2018 года пришли в апарт-отель Yes на улице Хошимина с обыском. В одном из номеров они забрали 15,8 млн рублей и потратили на свои нужды.

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