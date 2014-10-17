Трамваи изменят маршрут на проспекте Обуховской Обороны

На проспекте будут идти дорожные работы.

С 3 по 24 июля трамваи №№24, 27 и 39 меняют маршрут на проспекте Обуховской Обороны. Об этом сообщила пресс-служба "Горэлектротранса".

С 02:00 3-го июля до 01:00 5-го июля движение будет закрыто у Шлиссельбургского проспекта. Трамвай №24 будет следовать от конечной станции "Трамвайный парк им. Володарского" по действующей трассе до станции "Перекупной переулок".

Трамвай №27 начнет движение от станции "Река Оккервиль" по действующей трассе до "Трамвайного парка им. Володарского".



Затем с 01:00 5-го июля до 01:00 24-го июля будет закрыто движение от улицы Шелгунова до узла у эстакады Володарского моста. Трамвай №24 отправится от станции "Рыбацкое" по действующей трассе до "Трамвайного парка им. Володарского", №27 поедет по действующей трассе до проспекта Обуховской Обороны, по проспекту к станции "Невский завод". Маршрут трамвая №39 будет следующим: станция метро "Новочеркасская" - действующая трасса до проспекта Обуховской Обороны - проспекте Обуховской Обороны - "Завод им. Ломоносова".

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Фото: Piter.TV