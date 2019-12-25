Судебный процесс на причалы Речного вокзала в Петербурге приостановлен по просьбе истца

Возможно, властям и ярославской компании удастся договориться.

Представитель компании из Ярославля ООО "Анхель" попросил перенести слушание в суде по поводу судьбы Речного порта у станции метро "Пролетарская". Информация об этом содержится в картотеке арбитражных дел.

Заявление было подано 29-го июня 2021 года. Как пишет "Фонтанка.ру", компания попробует договориться со Смольным о взаимовыгодных условиях использования причалов после их выкупа.

Судебный процесс длится почти 2 года. "Анхель" арендовал причалы на проспекте Обуховской обороны, а затем захотел получить их в собственность. В марте 2021-го года Тринадцатый апелляционный арбитражный суд постановил, что комитет имущественных отношений должен в течение 2 месяцев направить договор купли-продажи. Власти Петербурга при этом хотят использовать причалы в своих целях для развития туризма.

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