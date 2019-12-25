Движение по улице Комсомола ограничат на 2 месяца

Движение ограничит ремонт дорожного покрытия.

Движение по улице Комсомола от площади Ленина до Арсенальной улицы ограничат почти на два месяца. На участке будут ремонтировать дорожное покрытие со 2 июня по 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба Государственной административно-технической инспекции.

Кроме того, со 2 июня по 7 июля движение ограничат по улице Жукова от Феодосийской улицы до дома №9 на улице Жукова в связи с прокладкой канализации.

Ограничения вступят в силу также в Центральном районе. Со 2 июня 2022 по 15 мая 2023 движение будет ограничено на улице Зодчего Росси от площади Островского до площади Ломоносова. ООО "РЕМФАСАД" будет вести реставрационные работы.

Для пешеходов должен быть организован безопасный проход.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что в связи с проведением Международного фестиваля цветов вводятся ограничения движения.

Фото: Piter.tv