На набережной Мойки появилась дверь в Новосибирск

Точно такая же дверь находится и у новосибирского Краеведческого музея.

В Северной столице сейчас проходят Дни культуры Новосибирской области – на известных площадках, включая Мариинский театр и Академическую Капеллу, выступают ведущие творческие коллективы Новосибирской области.

Также в рамках Дней культуры у жителей и гостей Санкт-Петербурга появилась возможность заглянуть в Новосибирск через дверь, установленную на набережной реки Мойки. Точно такая же дверь находится и у новосибирского Краеведческого музея. Открыв её, сибиряки могут передать привет петербуржцам в режиме реального времени.

Также петербуржцы сегодня могут увидеть мамонта Самсона, скелет очень крупного самца шерстистого мамонта был найден на территории Новосибирской области в 2011 году.

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Видео: ВКонтакте/ Новосибирская область