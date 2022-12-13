Мамонт Самсон из Новосибирска два дня пробудет в Петербурге

Его можно увидеть 25 и 26 мая на площадках Академической капеллы.

В Петербурге 25 и 26 мая пройдут Дни культуры Новосибирской области. Все мероприятия и программы на площадках Академической капеллы будут бесплатными для посетителей.

Так, на выставке "Окаменевшее время" жители и гости Санкт-Петербурга увидят самый полный скелет шерстистого мамонта в мире – гордость палеонтологической коллекции Новосибирского краеведческого музея. В Новосибирске ему дали имя Самсон за его внушительные размеры и уникальность.

Самсон – скелет очень крупного самца шерстистого мамонта, найденный на территории Новосибирской области в 2011 году. Его длинна – 5,5 метров, а высота – более 3 метров. Это был молодой мамонт: он либо продолжал расти, либо только закончил свой рост.

Фото: ВКонтакте/ Новосибирский краеведческий музей