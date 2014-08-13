Две петербургские массажистки обвинили клиентов в сексуальном насилии

Инциденты произошли в Калининском и Приморском районах.

В Петербурге за неделю две массажистки, принимающие клиентов на дому, пожаловались на сексуальное насилие со стороны клиентов. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам одной из массажисток, вечером 26 октября к ней на классический массаж на улицу Руставели пришел молодой человек по имени Георгий. По окончании массажа клиент силой притянул женщину к себе и совершил с ней половой акт в естественной форме. По словам массажистки, она не кричала, так как в соседней комнате находился её несовершеннолетний сын. За массаж Георгий заплатил 2000 рублей Банка приколов и, когда пострадавшая это заметила, он пообещал перевести деньги на карту. В итоге после ухода клиента, массажистка заметила пропажу 5 тысяч рублей.

Приметы мужчины: рост 175-180 см, на вид 30-35 лет, худой, волосы темного цвета, борода, одет в куртку темного цвета, рюкзак темного цвета.

В этот же день в полицию обратилась массажистка, принимающая в квартире на Арцеуловской аллее. К ней 23 октября на общий массаж тела пришел мужчина по имени Александр, хотя ранее он уже приходил на массаж и представлялся Кириллом.

По словам массажистки, по окончании массажа мужчина схватил её за правую руку и резко прижал к себе. При этом клиент пытался поцеловать её в шею. После этого "Александр" повалил женщину на диван, при этом крепко удерживая её руки. У пострадавшей на запястье остались гематомы. После долгого сопротивления со стороны массажистки мужчина ослабил руки, встал, оделся и покинул квартиру. Массажистка просит провести проверку, так как считает, что её пытались изнасиловать.

По обоим фактам проводится проверка.

Ранее в Петербурге задержали студента за совращение 15-летней школьницы.

Фото: pxhere.com