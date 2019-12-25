В Колпино водитель иномарки снес столб и зацепил пешехода

Автомобилиста доставили в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой.

Днём 23 марта в Колпино произошло серьёзное ДТП, в котором пострадали два человека. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

Авария произошла на углу улиц Московской и Ижорского батальона. По данным источника 78.ru, водитель 1989 года рождения находится под действием запрещенных веществ. Его доставили в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой.

Также помощь медиков потребовалась одному из пешеходов. Детали происшествия выясняются.

Накануне на КАД погиб водитель легковушки, которого зажало между двумя фурами.

Фото: ВКонтакте / Колпинский район Санкт-Петербурга