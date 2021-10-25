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ДТП у станции метро "Балтийская" перекрыло две полосы движения

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На месте аварии собирается пробка.

Утром 25 октября у станции метро "Балтийская" произошло ДТП с участием двух автомобилей, которое перекрыло две полосы движения. Об этом Piter.tv сообщил очевидец. 

При развороте дорогу не поделили Kia Rio и Nissan Almera. Повреждения у автомобилей незначительные, но они перегородили две полосы движения. Из-за этого другим автомобилистам затруднительно их объезжать, на месте собирается пробка.

Накануне "Лексус" устроил массовое ДТП на КАД в Петербурге.

Видео: Piter.tv

Теги: kia rio, nissan almera, балтийская
Категории: ДТП, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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