ДТП у станции метро "Балтийская" перекрыло две полосы движения

На месте аварии собирается пробка.

Утром 25 октября у станции метро "Балтийская" произошло ДТП с участием двух автомобилей, которое перекрыло две полосы движения. Об этом Piter.tv сообщил очевидец.

При развороте дорогу не поделили Kia Rio и Nissan Almera. Повреждения у автомобилей незначительные, но они перегородили две полосы движения. Из-за этого другим автомобилистам затруднительно их объезжать, на месте собирается пробка.

Накануне "Лексус" устроил массовое ДТП на КАД в Петербурге.

Видео: Piter.tv