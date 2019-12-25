На Ленсовета легковушка сбила выходящую из трамвая пятиклассницу

Девочку в тяжелом состоянии доставили в больницу.

На Ленсовета легковушка сбила выходящую из трамвая школьницу. Об этом стало известно Piter.tv.

Днем 19 октября Kia Rio под управлением 39-летнего водителя в месте остановки общественного транспорта, сбил выходящую из трамвая пятиклассницу.

Пострадавшая с сотрясением головного мозга, множественными переломами грудного отдела позвоночника, ушибом нижней части спины таза в тяжелом состоянии госпитализирована в больницу.

Водитель в 2022 году к административной ответственности за нарушение ПДД не привлекался. Вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении по ч.2 ст.12.24 КоАП РФ.

Ранее камеры засняли аварию со сбитой пенсионеркой на Московском проспекте.

Фото: Piter.tv